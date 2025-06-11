NY株式10日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均42813.25（+51.49+0.12%） ナスダック19636.99（+45.75+0.23%） CME日経平均先物38405（大証終比：+295+0.77%） 欧州株式10日GMT15:03 英FT100 8858.10（+25.82+0.29%） 独DAX 23993.07（-181.25-0.75%） 仏CAC40 7788.45（-3.02-0.04%） 米国債利回り 2年債 4.008（+0.004） 10年債 4.470（-0.004） 30年債 4.93