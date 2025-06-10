巨人・リチャード（右）とタッチを交わす山川（撮影・中村太一）笑顔を見せる巨人・リチャード（右）と山川（撮影・中村太一）巨人・リチャード（左）とあいさつを交わす秋広（撮影・中村太一）巨人・リチャード（左）と笑顔で話す小久保監督（撮影・中村太一）巨人・リチャード（左）と言葉を交わす小久保監督（撮影・中村太一）巨人・リチャード（左）と話す近藤（撮影・栗木一考）キャッチボールで球種を伝える前田純（撮影・栗