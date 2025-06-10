ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが、次回ロウで約１年１か月ぶりに復帰することになった。昨年前半はカイリ・セインとの名コンビ「カブキ・ウォリアーズ」でＷＷＥ女子タッグ王座を保持するなど活躍したが、同年５月４日のＰＬＥ「バックラッシュ」で王座陥落。ヒザの負傷で長期欠場に入った。７月の日本公演でもリング上でマイクアピールしただけ。その後はリングから姿を消していた。９日（日本時間１０日）のロウ（アリゾナ州