サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選Ｃ組日本―インドネシア（１０日・市立吹田サッカースタジアム）――８大会連続８度目のＷ杯出場を決めている日本（世界ランキング１５位）はインドネシア（同１２３位）に６―０で快勝した。日本は鎌田が２ゴールを決めるなど前半だけで３得点。後半も攻撃の手を緩めず３点を加えた。日本は最終予選を７勝２分け１敗で終えた。米国、カナダ、メキシコで共催されるＷ杯は来年６