◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第１０戦日本６―０インドネシア（１０日・市立吹田サッカースタジアム）ＦＩＦＡランク１５位のサッカー日本代表はホームで、２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選の最後となる同１２３位のインドネシアと対戦し、６―０で完勝した。最終予選はＣ組で７勝２分け１敗とし、最終順位は１位。この日、２ゴールを決めたＭＦ鎌田大地は「前回のオーストラリア戦の反省点を踏まえて、（ＭＦ佐野