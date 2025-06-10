中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月10日】中国商務部は10日、欧州連合（EU）を原産とする輸入豚肉・豚肉関連製品に対する反ダンピング調査を12月16日まで延長すると発表した。複雑な状況を考慮したとしている。商務部は、昨年6月17日に反ダンピング調査開始を発表した。