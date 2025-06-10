友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りの人のちょっとした行動にイライラしたことはありませんか？ そこで、RayWEB編集部は読者に、イラっとしたエピソードを聞いてみました。今回はアルバイト先に来たお客さんの話。地元のケーキ屋さんでアルバイトを始めた主人公のもとに、変わったお客さんが来て…。小さい頃から親しみのある、地元のケーキ屋さんで働き始めた主人公。そこに、完売したのにも関わらず、身内
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