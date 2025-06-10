柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルのウルフ・アロン（２９）（パーク２４）が１０日、東京都内で引退記者会見を行い、「柔道という競技で、自分がやりたいことを全てやり切った。悔いは全くない」と晴れやかな表情で語った。１７年の世界選手権１００キロ級で優勝し、１９年に体重無差別の全日本選手権を制覇。東京五輪は、１００キロ級で日本勢として００年シドニー五輪の井上康生以来の金メダルに輝き、「柔