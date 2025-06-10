日本生命セ・パ交流戦２０２５西武４―２阪神（１０日・ベルーナドーム）燃える男だ。追いついた直後の８回１死満塁。西武・山村崇嘉内野手は「チャンスになると燃えるんです」と自信満々で打席へ。桐敷の投じたツーシームを振り抜くと打球は一、二塁間を破り、今季初打点となる決勝適時打になった。お立ち台で「本拠地でのヒーローインタビューは初めてなので」と照れた。東海大相模から入団５年目の内野手は昨季、４番