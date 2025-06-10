◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第１０戦日本６―０インドネシア（１０日・市立吹田サッカースタジアム）ＦＩＦＡランク１５位のサッカー日本代表はホームで、２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選の最終戦で同１２３位のインドネシアに６―０で完勝した。最終予選はＣ組で７勝２分け１敗とし、最終順位は１位。前節のオーストラリア戦（０●１）で代表で初めて背番号１０番を背負ったＭＦ久保建英は、この試合はキャプテ