THE CHARM PARKが、新曲「Safe」を6月18日に配信リリースする。 参考：ヒグチアイ、オーディエンスの心潤す“湿度高め”の熱演THE CHARM PARKとの弾き語りツーマン『入梅』東京公演レポ 同楽曲は、11月にソロ活動10周年を迎えるアニバーサリーイヤーを記念したシングル連続リリース企画の第3弾。吉野石膏の企業イメージソングとしてTHE CHARM PARKがCM用に書いた楽曲をフ