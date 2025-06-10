日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク5―2巨人（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが同点で迎えた8回に集中打で巨人を突き放し、貯金を再び今季最多タイの「3」とした。8回は巨人6番手の田中瑛斗を攻め、野村勇の中前打と海野隆司の死球、周東佑京の申告敬遠などで1死満塁として、今宮健太が決勝の左前適時打。好調な柳町達、近藤健介も快音を奏で、3者連続タイムリーで一気に3点を勝ち越した。9回は本来の抑えのロ