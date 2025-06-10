日本バレーボール協会は１０日、ネーションズリーグ１次リーグ第１週の中国大会に出場する男子日本代表１４選手を発表した。２０２８年ロサンゼルス五輪に向けた新体制で１１日に中国との第１戦で初陣。中国大会は４試合を戦う。昨年大会銀メダルを獲得した日本の主力である主将の石川祐希ペルージャ）、高橋藍サントリー）らが別調整の中、アウトサイドヒッター（ＯＨ）には、代理主将の富田将馬（大阪Ｂ）、イタリア１部