日本生命セ・パ交流戦２０２５楽天１―３中日（１０日・山形市）楽天の先発、ミゲル・ヤフーレ投手は６回まで無失点の好投も、１点の援護をもらった直後の７回に同点とされた場面で無念の降板。「全体的には自分の感覚も良かったし、ストライク先行で投げることができた」と振り返りながら、「任されたイニングを投げきることができなくて悔しい」と唇をかんだ。これが今季５試合目の先発だったが白星はつかず。この日の結