日本生命セ・パ交流戦２０２５楽天１―３中日（１０日・山形市）楽天の新外国人、オスカー・ゴンザレス外野手が６番・ＤＨで１軍昇格即スタメン出場を飾るも、４打数無安打に終わった。２回１死からの来日初打席は遊ゴロ。４回２死一塁からの第２打席は鋭い当たりもマラーがうまくさばいて投ゴロに倒れた。７回無死の第３打席は遊ゴロ、９回１死からの第４打席は空振り三振。「いい結果は出ませんでしたけど、無事に出場でき