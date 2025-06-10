日本生命セ・パ交流戦ロッテ６―１広島（１０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは先発のブライアン・サモンズ投手が８回途中まで１安打１失点と好投。打線も１０試合ぶり２ケタの１２安打で６点をあげ、連敗を３で止めた。サモンズは７回まで無安打無失点。８回の先頭打者に二塁打を許して快挙は逃したものの、８回途中まで来日最多の１１２球を投げて１安打１失点。５月１５日の楽天戦（東京Ｄ）以来の２勝目をあげた。得点力