米１０年債利回りは４．４４２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.983（-0.021） 米10年債4.442（-0.032） 米30年債4.908（-0.032） ドイツ2.527（-0.040） 英国4.536（-0.096） カナダ3.318（-0.036） 豪州4.249（-0.019） 日本1.469（+0.014） ※米債以外は10年物