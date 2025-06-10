「西武４−２阪神」（１０日、ベルーナドーム）阪神はまさかの逆転負けで連勝が「４」でストップ。２点リードの八回に３番手の桐敷が１死一、二塁からネビン、源田の適時打で同点とされると、山村には勝ち越しの右前適時打を許すなど４失点。元阪神監督でデイリースポーツ評論家の藤田平氏は、「結果論と指摘されるかもしれないけど」と前置きした上で、「流れ的に及川に２イニング行かせると思った」との持論を述べた。◇