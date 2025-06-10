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早期退職して自由な時間を手にする「FIRE」漫画 作者が真逆を行く未来は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 早期リタイアを目指した男性が見つけた「幸福のリアル」を紹介している
  • 45歳までに1億円を貯め、投資による不労収入のみで生きるのが夢だった男性
  • 節約生活で着実に目標へ向かっており、実話に近い部分も多いという
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