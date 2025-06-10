木村文乃＆田中樹主演の『連続ドラマW I, KILL』(現在放送中 毎週日曜 22:00〜全6話 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド)が、「第29回プチョン国際ファンタスティック映画祭」に正式招待されることが10日、明らかになった。木村文乃＆田中樹主演の『連続ドラマW I, KILL』のポスタービジュアル木村文乃と田中樹(SixTONES)がダブル主演を務める同ドラマは、WOWOWと松竹・松竹京都撮影所がタッグを組んだ初の完全オリジナル大型企画。