圧巻のゴールショーで締めくくった。６月10日、吹田スタジアムで行なわれた北中米ワールドカップ・アジア３次予選で、グループＣ１位の日本代表は同４位のインドネシア代表と対戦し、６対０の大勝を収めた。前半だけで鎌田大地が２発を決め、久保建英にもゴールが飛び出すなど３点をリード。後半も攻勢を緩めずに森下龍矢や町野修斗らフレッシュな面々が得点を重ねた。守っても難敵と見られたインドネシアをシュートゼロに封じ