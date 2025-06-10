2025年６月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選で日本代表がインドネシアに６−０と勝利した。なかでも印象深い活躍をしたのが、３−４−２−１システムの左シャドーを担った鎌田大地だ。立ち上がりから敵陣でボールに絡むと、15分、左サイドからのクロスをヘッドで叩き込んで先制点をゲット。17分にヒールトラップからのパスで観衆を魅了したかと思いエバ、その２分後には絶妙なヒールパスから久保建英のゴールのきっ