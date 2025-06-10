熊本市は１０日、動物愛護団体の会員宅で、約１５０匹の猫の死骸が見つかったと発表した。市は６日、会員を動物愛護法違反（虐待）の疑いで熊本北合志署に刑事告発した。市動物愛護センターによると、「団体に譲渡していた猫を引き取りに行ったら死んでいた。一部の皮膚がはげるなどの虐待の形跡があった」との相談が５月２７日に寄せられた。職員らは同日〜今月２日、同市北区の会員の自宅を訪問。室内からは白骨化したり、