◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第１０戦日本６―０インドネシア（１０日・市立吹田サッカースタジアム）ＦＩＦＡランク１５位のサッカー日本代表はホームで、２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選の最終戦で、同１２３位のインドネシアに６―０で完勝した。最終予選はＣ組で７勝２分け１敗とし、最終順位は１位。森保一監督は「選手たちの努力、選手たちの持っている力が、今日この結果につながった」と誇らしげに振り返