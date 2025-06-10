◇パ・リーグロッテ6−1広島（2025年6月10日ZOZOマリン）ロッテのブライアン・サモンズ投手（30）が10日の広島戦に先発。7回までノーヒットの快投を見せた。8回に安打を許して史上91人目のノーヒットノーランはならなかった。打線の大量援護もあり、チームは6−0で快勝。連敗を3でストップし、サモンズは7回0/3を1安打1失点で2勝目をマークした。2軍での再調整を経て、この日出場登録。中16日のマウンドだった。7回まで2