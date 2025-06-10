◇サッカーW杯アジア最終予選第10戦日本6ー0インドネシア（2025年6月10日パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランク15位)は10日、パナソニックスタジアム吹田で行われた26年W杯北中米大会アジア最終予選の最終第10戦でインドネシア（同123位）と対戦。前半15分、MF鎌田大地（28＝クリスタルパレス）のヘディング弾で先制。同19分には久保建英（24＝Rソシエダード）が代表戦初の右足でのゴールを決めるなど6