◇サッカー26年W杯北中米大会アジア最終予選最終第10戦日本6ー0インドネシア（2025年6月10日パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランク15位)は10日、パナソニックスタジアム吹田で行われた26年W杯北中米大会アジア最終予選の最終第10戦でインドネシア（同123位）と対戦し、6−0で大勝した。後半13分、FW町野修斗（25＝キール）が左足で流し込み、5点目を挙げた。忍者ポーズのゴールパフォーマンスも決め、