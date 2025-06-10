◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク5-2巨人(10日、みずほPayPayドーム）2連勝中の巨人は4回に坂本勇人選手と中山礼都選手のタイムリーヒットで一時逆転に成功するも8回に6番手・田中瑛斗投手が痛恨の3者連続タイムリーで失点。5-2で敗れ、ソフトバンクとのカード初戦を落としました。巨人の先発は3試合ぶりの勝ちを狙う井上温大投手。しかし、初回からソフトバンク打線につかまりました。先頭の周東佑京選手に2ベースヒットを打