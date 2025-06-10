◇交流戦広島1-6ロッテ（2025年6月10日zozoマリン）広島は投打が崩れた。先発の玉村は2回に二ゴロの間に先制点を献上。その後は最少失点で粘ったが、5回に高部の中犠飛で失点を重ねた。今季交流戦初先発となった前回3日のオリックス戦では6回1失点で3勝目を挙げていた。しかし、この夜は5回1/37安打4失点でKO。2番手で救援登板した塹江の投球も誤算だった。2点劣勢の6回2死一、二塁から3連続適時打を浴びるなど2/3