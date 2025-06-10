◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク―巨人（１０日・みずほペイペイドーム）同点の８回にソフトバンクに勝ち越された。７回から回またぎで登板の田中瑛斗投手が、先頭の野村勇内野手に中前打。バントの構えの海野隆司捕手に死球を与え、送りバントでの１死二、三塁から周東佑京内野手は申告敬遠で満塁策をとったが、今宮健太内野手に左前タイムリーを打たれ、勝ち越された。さらに柳町達外野手にも左前打され、４