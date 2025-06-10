【エルサレム共同】英紙タイムズは10日、英政府がイスラエルのベングビール国家治安相、スモトリッチ財務相の極右2閣僚に制裁を科す方針だと伝えた。両氏はパレスチナ自治区ガザの破壊や住民移住を訴え、差別的言動を繰り返している。