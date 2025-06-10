Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Apple 今年も楽しみにしていました。AppleのソフトウェアデベロッパカンファレンスWWDC。別の名をクレイグ・フェデリギ上級副社長ライブ。今年もしっかりファンの心を掴んで離さないカットが盛りだくさんでした。「地に足のついた」スタート Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Apple