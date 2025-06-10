◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク―巨人（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平投手が10安打を許しながらも7回2失点と粘りの投球を見せた。初回は2死一、二塁のピンチを招くも、増田陸を中飛に仕留めて得点は許さなかった。3回までは無失点を続けるも、4回2死二塁から坂本勇人に同点の適時二塁打を浴び、中川礼都に勝ち越しの中前適時打を許し、連続適時打で逆転された。5回も2イニング連続でピンチを