そんな難しいお仕事は…「見えない、聞こえない、話せない」ヘレンの人生を変えたサリバン先生との出会い／ヘレン・ケラー 三重苦の奇跡の人（1）「三重苦」という壮絶な運命を乗り越えた、奇跡の人「見えない、聞こえない、話せない」三重苦を背負いながらも、世界中を飛び回り、社会福祉運動に生涯をささげたヘレン・ケラー。「奇跡の人」として世界中の障がいをもつ人々に勇気と希望を与え、今なお語り継がれています。しかし、