９日、開梱式で披露されたミレーの「落穂拾い」（左）とゴッホの「アルルの寝室」。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海6月10日】中国上海市の浦東美術館で19日から、「現代への道パリ・オルセー美術館所蔵の傑作展」が始まる。フランス・パリにあるオルセー美術館所蔵の作品100点余りが一堂に展示される。９日、スクリーンに映し出されたオルセー美術館の逸品。（上海＝新華社記者／王翔）９日、開梱式でミレーの「落穂拾