【モデルプレス＝2025/06/10】歌手の工藤静香が10日、自身のInstagramを更新。“生着替え”動画が話題を集めている。【写真】工藤静香、生着替え動画公開◆工藤静香、生着替えでグッズ紹介工藤は「夏のライブツアーLove Paradoxのグッズが6／10本日より第一回受付開始です！はい、ぜひご覧になってください」と呼びかけ、Tシャツを次々と着用する動画を公開。“生着替え”状態となり、動画内ではTシャツを脱ぎタンクトップ姿になる