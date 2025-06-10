記者会見後、撮影に応じるWBO女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希＝10日、東京・後楽園ホール5月に米国で4度目の王座防衛を果たした世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希（三迫）が10日、東京都内で記者会見に臨み「勝って、今までで一番ほっとした。慎重になりすぎた反省はあるが、成長を感じられた」と喜びを語った。WBO同級1位のカルラ・アイレン・メリノ（アルゼンチン）に最後まで主導権を渡さず