フィロソフィーのダンスが、結成10周年イヤーの第2弾となる記念すべき10枚目のシングル「迷っちゃうわ」をリリースすることが決定し、併せて新しいアーティスト写真が公開された。 さらに、本日配信された7月クールのTVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』のOA直前となる公式生配信番組内で、新曲「迷っちゃうわ」がエンディングテーマをつとめることが発表された。 新曲「迷っちゃ