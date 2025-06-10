日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ６―１広島（１０日・ＺＯＺＯマリン）広島はロッテの先発、サモンズに大苦戦した。７回まで無安打無得点。８回先頭で今季初スタメンの上本が左中間二塁打を放ち、ようやく安打を記録した。ここから好機が広がり、中村奨の二ゴロの間に１点を返したが、今季最少１安打。連勝が３で止まった。先発の玉村は５回まで２失点で粘ったが、６回に１死二、三塁を迎えて降板。救援した塹江が４連