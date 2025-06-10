この作品は、フルタイムで働く看護師の母・メグミによる、息子・コウタの夏休みの預け先探しを描くお話です。夫の休みに合わせて調整した矢先、母から「子守の件どうなった？」とLINEが届きます。過去のやり取りをスクショして送ると、母からは「人を振り回すな」と怒りの返信が。「もっと早く引き受けてくれればよかったのに」という思いから、メグミと母は半年以上も疎遠になってしまいます。『お盆の子守り問題で実母と揉めた話