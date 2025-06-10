自動車団体などを束ねる団体のトップに、トヨタ自動車会長の豊田章男氏が就任しました。自動車メーカーが加入する日本自動車工業会やJAF（日本自動車連盟）のほか、保険、金融業界など幅広い企業・組織が加入する日本自動車会議所は、10日に行われた理事会で、豊田氏が会長に就任することが決議されたと発表しました。会長の交代は、8年ぶりです。約1年半ぶりに自動車団体のトップに就いた豊田会長は、車を日本の文化にすることを