子育て中のママたちにとって、忙しい毎日の中でママ友や友だちとの交流は大切な息抜きですよね。でもなぜか謎のアピールをしてマウントをとってくる人に遭遇したことはありませんか？そのようなとき、少しモヤっとしたり、「ええ、なぜ急に？」と思ったり。ママ友や知人との会話で、あるアピールに困惑したという投稿が、ママスタコミュニティに寄せられました。『聞いていないのにママ友や友だちがたくさんいるんだって言う人、