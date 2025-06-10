私はハルカ（35）。夫のジュンジ（35）は今の会社に勤めて10年ですが、精神的にも肉体的にもツラいので転職をしたいと言い出しました。子どもは4人（11歳、8歳、5歳、2歳）いて、今の2人のお給料ではカツカツなので、転職に対する不安はもちろんあります。しかし、夫の気持ちを考えると転職を応援した方がいいと判断しました。そのことを母に言うと、母はとても怒ったのです。まさか仕事に口出しをしてくるとは思わず、私は困惑し