◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク-巨人(10日、みずほPayPayドーム）ソフトバンクは、過去巨人戦で3戦3勝を記録している有原航平投手が先発。7回8奪三振、10安打、2失点と粘投を見せました。初回から援護をもらった有原投手は、ランナーを許しながらも3回まで無失点のピッチング。1点をリードして試合は中盤に入ります。4回巨人・丸佳浩選手にヒットを打たれると、盗塁も決められ2アウト2塁のピンチを招きます。ここで対するは