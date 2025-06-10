フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領（ロイター＝共同）【マニラ共同】フィリピン上院は10日、サラ・ドゥテルテ副大統領（47）を裁く弾劾裁判所を設置した上で、訴追した下院に差し戻すことを決めた。手続きが憲法に違反していないことを確認し、5月の中間選挙で改選された下院が訴追決定を維持することを求めた。弾劾裁判の本格開始が遠のき、サラ氏が罷免される可能性が低くなった。上院採決では18議員が差し戻しに賛成、5