去年9月、新潟県上越市の小学校で卵アレルギーのある低学年の児童の左ひじが同級生の食べた“かきたま汁”の食器に触れ、アレルギー反応が出る事案が発生したにも関わらず、学校の教師などの誤った対応によりアナフィラキシーを発症したとして、児童側が上越市に損害賠償を求めて提訴しました。去年9月9日、新潟県上越市にある小学校で、給食の時間が終わったあとに、卵アレルギーのある低学年の児童の左