◆プロボクシング▽日本ユース・ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ８回戦〇王者・磯谷大心（６回ＴＫＯ）加藤大河●（１０日、東京・後楽園ホール）元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王者・輪島功一さん（８２）の孫で日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（２３）＝輪島功一スポーツ＝が、挑戦者の日本同級１１位・加藤大河（２１）＝ＤＡＮＧＡＮ越谷＝を６回２分４８秒ＴＫ