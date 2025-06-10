© Raymond Wong / Gizmodo 12年ぶりとなる大規模チェンジ！ジョニー・アイヴによる長きにわたる「フラットデザイン」の時代は終わりを告げます。WWDC 2025で、AppleはiOS 26向けに新たなインターフェース「Liquid Glass（リキッドグラス）」を発表しました。iOSの番号は、西暦に合わせてAppleのすべてのソフトウェアプラットフォームが一斉に「26」に変わります。リキッドグラスは、2年