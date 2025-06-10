◇サッカーW杯アジア最終予選第10戦日本ーインドネシア（2025年6月10日パナスタ）サッカー日本代表(FIFAランク15位)は10日、ホームでインドネシア代表(同123位)と対戦。MF佐藤龍之介（岡山）が後半24分から途中出場。18歳237日で国際Aマッチ初出場を果たし、香川真司の19歳212日を抜いてW杯最終予選での史上最年少出場記録を塗り替えた。28年ロス五輪世代のエースは、W杯予選全体でも久保建英の18歳98日に次ぐ年少2位を