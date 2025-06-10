「Ｗ杯アジア最終予選、日本代表−インドネシア代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）試合前の国歌演奏で、日本代表の森保一監督が涙を浮かべながら君が代を口ずさんだ。充血した目からは、今にも涙がこぼれ落ちそうに。すでに本大会進出を決めているが、予選最終戦をホームで迎えて感極まる表情をみせた。試合前は「最終戦、ホームでたくさんのサポーターが応援してくれる中で勝ちたいという思い」と雨中のスタジア